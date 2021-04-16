Москва, , 12:39 — REGNUM Многие направления работы президента США Джо Байдена подразумевают сотрудничество с Россией: контроль над вооружениями, борьба с изменением климата, стабилизация на Ближнем Востоке. Недаром и бывший президент СССР Михаил Горбачев советовал новому президенту США первым делом встретиться с Владимиром Путиным, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Да, обстоятельные переговоры по типу саммита в Рейкьявике действительно назрели. В мире звенит политическое напряжение, усиливается противостояние «Россия — Запад», растет угроза гибридной войны. Все это никак не помогает победе над эпидемией.

Недавно про эти риски писала и Фиона Хилл, экс-директор Белого дома по Европе и РФ (ныне — исследователь в Институте Брукингса). По ее словам, Обама недооценивал значение России, называл ее «региональной державой», поэтому Байдену стоит думать по-другому, ведь мир изменился.

Возможно, этот совет заметили в Белом Доме, поскольку в выступлении Байдена США и Россия обозначены как «две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность».

Неслучайна и отсылка Джо Байдена к историческому опыту: «На протяжении всей нашей долгой истории соперничества наши две страны смогли найти способы управлять напряжением».

Да, уже долгое время «заклятые друзья» США и Россия строят свою идентичность через сравнение друг с другом («конституирующий Другой», как пишет профессор Иван Курилла), но в ключевых конфликтах (две мировые войны и не только) эти страны были союзниками.

Только равноправные переговоры позволят избежать эскалации напряжения между Россией и США. Договоры эффективней угроз», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Америки Джозеф Байден заявил, что США не хотят эскалации напряжения с Россией и стремятся к стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях.

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