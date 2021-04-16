Уфа, , 12:42 — REGNUM Ленинский районный суд Уфы согласился с доводами начальника отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациями Полномочного представительства Башкирии при президенте РФ Азата Казакбаева и удовлетворил его иск, в котором последний просил признать не соответствующую действительности и порочащую достоинство информацию, которая была размещена в одном из СМИ. Об этом 16 апреля сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что данная информация была опубликована под названием «Среди погромщиков на Куштау опознали чиновника полпредства Башкирии в Москве».

Отмечается, что суд признал доказательства ответчика и показания свидетелей ложными.

«Фемида обязала сайт «ProUfu.ru», политического обозревателя Рамиля Рахматова, а также владелицу ресурса Рауфу Рахимову признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство сведения, разместив в сетевом издании ProUfu.ru и личных страницах социальных сетей опровержение: «Мы сообщаем, что информация в данной публикации о причастности Казакбаева Азата Нуримановича к погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан, изложенная в статье, не соответствует действительности», — сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что кроме этого суд постановил взыскать с издателя, издания и автора публикации компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей.

«Эти средства будут направлены в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим», — сообщает издание.