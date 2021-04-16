Уфа, 16 апреля 2021, 12:42 — REGNUM Ленинский районный суд Уфы согласился с доводами начальника отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациями Полномочного представительства Башкирии при президенте РФ Азата Казакбаева и удовлетворил его иск, в котором последний просил признать не соответствующую действительности и порочащую достоинство информацию, которая была размещена в одном из СМИ. Об этом 16 апреля сообщает ИА «Башинформ».
Сообщается, что данная информация была опубликована под названием «Среди погромщиков на Куштау опознали чиновника полпредства Башкирии в Москве».
Отмечается, что суд признал доказательства ответчика и показания свидетелей ложными.
Сообщается, что кроме этого суд постановил взыскать с издателя, издания и автора публикации компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч рублей.