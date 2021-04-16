Белгород, 16 апреля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Акарицидную обработку начали проводить с 16 апреля в парках и общественных местах Белгорода. Предполагается, что работы займут восемь дней, сообщает пресс-служба мэрии.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

Сотрудники управления Белгорблагоустройства будут обрабатывать насаждения с 07:00 до 12:00. Горожанам рекомендовано не посещать парки и скверы во время акарицидных работ и в течение трёх часов после них. 16 апреля специалисты проведут обработку берегов центрального пляжа, затем работы продолжатся в общественных местах и завершаться 23 апреля.

В Белгородской области зафиксированы первые случаи укусов клещей, один из которых был переносчиком боррелиоза. В Центр гигиены и эпидемиологии обратились уже 10 человек.