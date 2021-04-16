Воронеж, , 12:37 — REGNUM В Воронежской области 186 654 воронежца получили прививки от коронавируса на утро 16 апреля, оба компонента вакцины получили уже 116 647 человек. Об этом сообщил телеграм-канал правительства региона.

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«Поручил департаменту здравоохранения оставаться, что называется, в полной боевой готовности. А каждого жителя региона, который не имеет противопоказаний, призываю обезопасить себя вакциной», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области постепенно снижается уровень заболеваемости COVID — 19 — за последние сутки подтверждено менее 180 случаев. При этом число жертв инфекции стабильно растёт: за сутки зарегистрировано 16 смертей, а общее число скончавшихся ковид-пациентов превышает три тысячи человек.