Барнаул, , 12:37 — REGNUM Резкое потепление в Алтайском крае спровоцировало десятки пожаров. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, только сегодня, 16 апреля, до 15:00 на территории региона потушено 27 пожаров (в том числе 13 — трава, шесть — мусор).

По данным космического мониторинга обнаружена 31 термоточка, идет их проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный сезон в Алтайском крае стартовал 7 апреля. Сейчас, при сходе снега и высыхании прошлогодней травы, ежедневно при мониторинге на территории региона фиксируются термоточки.