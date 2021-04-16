Иркутск, , 12:37 — REGNUM

Сводные группы «Молодёжки ОНФ» помогут жителям Иркутской области в противопаводковых и противопожарных мероприятиях. Об этом в пятницу, 16 апреля, договорились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

«Я благодарен за ту помощь, которую «Молодёжка ОНФ» оказала при ликвидации последствий наводнения 2019 года. Сейчас совместными усилиями нам предстоит решать задачи по проведению противопаводковых мероприятий», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Группы из числа участников команды «Молодёжки ОНФ» из разных регионов страны, около ста человек, будут участвовать в противопаводковых мероприятиях на территории трех районов — Качугский, Жигаловский и Киренский. Многие перед ежегодным подъемом воды перевозят ценные вещи в более безопасное место или убирают на чердаки. Волонтеры окажут физическую помощь пожилым, многодетным или имеющим ограничения по здоровью жителям.

«Сейчас мы выдвигаемся в территории для рекогносцировки. Для того, чтобы пообщаться с руководством районов, наметить непосредственно те задачи, которые необходимо будет выполнять и определиться по адресам. Посмотрим там, где это возможно, состояние минерализованных полос по периметру населенных пунктов. Потому что те районы, где мы будем работать, подвергаются не только наводнению, но и пожарам», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

При подготовке минерализованных полос отдельное внимание уделят остаткам сухостоя, которые по поручению главы региона Игоря Кобзева необходимо будет передать жителям для последующей заготовки дров на зиму. Кроме того, в планах добровольцев высадка деревьев в Тулуне. Речь идет о микрорайоне ЛДК, где в прошлом году «Молодёжка ОНФ» помогала расчищать территорию от строительного мусора и демонтированных аварийных строений. Первые группы прибудут в Иркутскую область 21 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда «Молодежки ОНФ» работает в Иркутской области с момента наводнения (с лета 2019 года). Сразу после наводнения добровольцы оказывали помощь жителям — разбирали дома, восстанавливали заборы и стайки, убирали ил из подполий. В зиму 2019 года участники команды развозили жителям пострадавших территорий Иркутской области (Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский районы) картофель, морковь и лук. Более 49 тонн овощей было роздано многодетным семьям и пожилым, чей урожай смыло большой водой. Добровольцы так же помогали жителям с заготовкой дров на зиму, а юридические группы «Молодежки ОНФ» консультировали, добивались выплат и решения адресных проблем. В целях наиболее оперативного реагирования в 2020м году был запущен сайт Тулун2020. рф, на который поступило более 1500 обращений. 1430 из них на настоящее время отработаны.