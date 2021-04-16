Ярославль, 16 апреля 2021, 12:37 — REGNUM В Ярославле межрегиональным управлением Росприроднадзора выявлен сброс нефтепродуктов в Волгу. Об этом сообщается на официальном аккаунте ведомства в Инстаграм.
В управление Росприроднадзора поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в районе Ярославля. После проведённых исследований выявлено превышение предельно допустимой концентрации веществ от 1,5 до 3,9 раз.
Сейчас в отношении предприятий, которые пользуются коллектором, принимается решение о мерах административного воздействия. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле на Волге обнаружено нефтяное пятно.
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