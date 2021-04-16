Ярославль, 16 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ярославле межрегиональным управлением Росприроднадзора выявлен сброс нефтепродуктов в Волгу. Об этом сообщается на официальном аккаунте ведомства в Инстаграм.

Росприроднадзор Загрязнение Волги в Ярославле

В управление Росприроднадзора поступило сообщение о загрязнении нефтепродуктами реки Волги в районе Ярославля. После проведённых исследований выявлено превышение предельно допустимой концентрации веществ от 1,5 до 3,9 раз.

«Предположительно, источником загрязнения является Мэрия Ярославля как балансодержатель сети водоотведения от колодца ЛК-6 (общий колодец, расположенный на территории АО «Кордиант») до выпуска в реку в районе станции отгрузки песка», — сообщили в Росприроднадзоре.

Сейчас в отношении предприятий, которые пользуются коллектором, принимается решение о мерах административного воздействия. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле на Волге обнаружено нефтяное пятно.