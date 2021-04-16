Махачкала, , 12:36 — REGNUM В Дагестане задержан боец ММА Гаджимурад Антигулов. При обыске у него обнаружено оружие, пишет «Российская газета». Причина задержания спортсмена не уточняется.

По данным ряда СМИ, у бойца UFC по месту жительства в поселке Семендер (пригород Махачкалы) были обнаружены и изъяты пистолеты Стечкина и Макарова и ружье «Сайга» с патронами.

В настоящее время официального подтверждения задержания Антигулова на сайтах правоохранительных органов нет.

Известно, что в декабре 2020 года спортсмен стал участником скандала во время свадебного торжества. Он якобы напал на гостя из-за отсутствия спиртных напитков на столах, пишет «РГ».