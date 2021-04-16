Минск, 16 апреля 2021, 12:36 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишусти прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Романом Головченко, 16 апреля сообщает ТАСС.
Стороны обсудят двусторонне сотрудничество в сфере торговли, энергетики, промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Собеседники планируют уделить особое внимание интеграции в рамках Союзного государства.
Напомним, 26 января в Москве Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили формирование общих энергетических рынков, а также развитие взаимной торговли и увеличение числа авиарейсов.
Последний раз российский премьер-министр посетил Белоруссию в сентябре 2020 года.
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