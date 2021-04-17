17 апреля 2021 | Время чтения 18 мин

Москва, , 11:00 — REGNUM В последнее время всю блогосферу всколыхнуло несколько громких и жестоких убийств животных. Первое видео появилось в сети «Инстаграм» 24 февраля. На нем трое мужчин загнали на снегоходах, а затем задушили беременную лосиху. Снимала этот хоррор, который нормальному человеку сложно смотреть, жена одного из «героев». К поиску убийц подключились сотни тысяч подписчиков «Инстаграм», популярные блогеры, затем волна докатилась до комитета по экологии и охране окружающей среды, до правоохранительных органов, и через два дня убийцы весьегонской лосихи (так ее назвали по месту совершения преступления) были задержаны, и им было предъявлено обвинение. Вслед за этим так же активно люди подключились к поискам виновников других жестоких убийств животных. В прокуратуру и Следственный комитет посыпались сотни писем с требованием найти и наказать виновных по статье 258 УК. Затем так же дружно люди поднялись на защиту государственного инспектора Забайкальского заповедника Сергея Красикова, обвиненного в превышении должностных полномочий после задержания им браконьеров осенью 2020 года. Вновь благодаря общественному резонансу дело Сергея взяли на контроль на самом высоком уровне. Это потрясающий пример человеческого неравнодушия, наглядная демонстрация того, что мы все знакомы через шесть рукопожатий и в силах изменить ситуацию, а также свидетельство несовершенства и неэффективности мер по охране окружающей среды.

Одним из инициаторов этой борьбы с браконьерством стал Алексей Седой, известный как Отец лосей. «Это моя личная война», — говорит он.

Алексей — бывший спецназовец, инструктор по выживанию, спасал людей в горячих точках. О своей прошлой жизни говорит крайне неохотно, но отмечает, что война в огромной степени сформировала его характер. Два года назад он решил, что хватит с него войны и городской жизни, и на накопленные деньги купил большой участок земли в Шаховском районе, в 120 км от Москвы. Он планировал организовать там частный лосиный заповедник и экопарк, чтобы к нему приезжали отдохнуть от городской суеты люди, ценящие дикую природу и уединение. Но оказалось, что с войной еще не покончено — теперь она идет по другим, непривычным правилам.

Алексей Седой общается со своим лосенком Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

«Лоси — самые крупные парнокопытные России. Это же мощь и сила. Давно, в 2004 году, я первый раз приехал в Сумароково (лосеферма в Костромской области), и после этого у меня появилась мечта — спасать лосей.

У животных все честно: они не врут тебе, не предают. Если любят, то будут любить, несмотря ни на что; если ты им не понравишься, они тоже сразу дадут тебе это понять».

Драгоценности Седого — его лосята, которых он называет именами самоцветов.

«Первые лосята — Алмаз и Альфа — появились в мае 2019 года после того, как здесь, в Шаховском районе, сбили лосиху. У Алмаза было тяжелое поражение легких, у Альфы — отравление желудочно-кишечного тракта. Причина простая: они пролежали около восьми часов на обочине, и все, кто останавливался, трогали их, давали полизать пальцы. Они были на тот момент несколько дней от роду, еще не сформировался ЖКТ, микрофлора, и не было еще иммунитета. Поэтому из-за того, что лизали пальцы, они получили каждый свое воспаление. В результате Альфа не выжила. Потом в июне 2019 года приехали шесть лосят из Костромы (прим. — из Сумароковской лосефермы), потом в ночь с 18 на 19 марта 2020 года я отбил у браконьеров Янтаря, а затем в октябре 2020 года приехали Берилл с Бирюзой».

Младший лосенок Бирюза до сих пор питается молоком Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Со спасения Янтаря и началась основная война бывшего спецназовца с браконьерами.

«Браконьеры сначала убили мать Янтаря, затем через несколько дней его брата, потом они его выгнали из леса на заснеженные поля, есть ему было абсолютно нечего. Когда он ко мне попал, у него через зимнюю шерсть торчали ребра, опущенный живот, травмированы все четыре ноги, травма шеи и чего у него только не было. Когда я его привез к себе, жить ему оставалось 6−8 часов. Первые неделю — полторы я его носил на руках, а он еле касался копытами земли — просто чтобы не забывал, что такое ходить, и чтобы у него была хотя бы минимальная двигательная активность. Ветки он ел часами, очень медленно, поначалу с руки. Выхаживание Янтаря было целое приключение, и я как сейчас помню, как он заново научился бегать спустя пять месяцев.»

На земле Седого живет много диких животных Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Весной и осенью прошлого года от отравления погибли Злата, Яшма, Циркона. В сентябре 2020 года зарезали Рубина — это случилось буквально в 100 метрах от дома Алексея, на его территории. Пять часов он пытался реанимировать его, но, к сожалению, так и не смог вытащить. В октябре отравили трехмесячного малыша Берилла, он тоже умер на руках у Алексея.

«На войне все честно и понятно: где свой, где чужой. Сейчас совсем не так: в глаза тебе говорят одно, за глаза — другое, исподтишка делают гадости. На войне я не потерял ни одного из своих солдат, ни одного! Никто даже не был ранен. Меня ранили, но никого из моих. А здесь я не смог защитить своих подопечных! Я не смог, я не справился!» — в голосе бывшего спецназовца гнев и боль.

Порой сложно бороться с усталостью Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

После этого Алексею стало ясно, что единственный способ защитить оставшихся лосят — это построить забор. Но к началу сезона охоты забор вокруг участка в несколько гектар построить не успели, хотя старались всем миром — у Седого оказался целый отряд сочувствующих, которые откликнулись на призыв помочь. В результате из пятерых лосят трое пропали — сетку-рабицу их загона просто разрезали и выгнали троих из оставшихся пяти двухлетних лосят на свободу, чтобы поохотиться на них. На мое удивление, зачем это делать, Алексей поясняет:

«Их легко убить, людей они не боятся, подпускают близко к себе. И мясо у них вкусное, здоровое. Такое мясо легко продать». Его слова потом подтвердил мне местный житель, помогающий Алексею. Оказывается, на земле, которую Седой купил два года назад, очень любила охотиться группа браконьеров. «Я всех их знаю, знаю имена, кто где живет. Но легально сделать ничего не могу — местная полиция бездействует», — объясняет Алексей.

Только после привлечения к проблеме СМИ и запроса в прокуратуру от председателя Совета по правам человека удалось возбудить четыре уголовных дела по факту убийства и ранения лосей.

Агат настороженно встречает незнакомого человека Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Через несколько недель после пропажи троих лосят нашли останки одного из них, Граната. Его убили выстрелом практически в упор, видимо, с дороги, из машины.

«Это сложно объяснить, но я физически ощущаю его чувства, — говорит Алексей, — его непонимание, страх, боль. Он не сразу умер, успел все осознать — я это точно знаю».

Еще через несколько дней благодаря жителям СНТ «Лидия-1» нашелся Агат. С пулевым ранением. Через неделю после его возвращения ему сделали операцию. К счастью, пуля прошла навылет, и сейчас он медленно, но верно идет на поправку. Третий пропавший, Алмаз, пока не нашелся, но Алексей верит и ждет, что он вернется.

Дорога к хутору Седого Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

За то время, пока готовилась эта статья, погиб еще один питомец Алексея. Ромка приехал к нему 12 марта из Лотошинского зоопарка, где найденного лосенка-сироту выхаживали и растили добрые люди. Ромка был ручным, от людей не успел отвыкнуть. Поэтому когда ровно через месяц, 12 апреля, злоумышленники выломали секцию забора, Ромка по-видимому доверчиво подошел к своему убийце. Опять попытки реанимировать и опять полное ощущение бессилия от того, что не смог спасти. После вскрытия выяснилось, что лосенок погиб от удара колющим предметом в грудь, что вызвало обширное внутреннее кровотечение в брюшную полость. Уже после смерти лосенка Алексей рассказал, какое «самоцветное» имя дал ему — Оникс…

Операция Агату после огнестрельного ранения Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Сейчас жители хутора Седого — это четыре лосенка: Агат, Бирюза, Сапфира, Янтарь и девятимесячный волчонок Буран. Этого ласкового обаятельного мохнатого парня подписчица Алексея выкупила из контактного зоопарка, где он родился, — пожалела малыша, находившегося в плачевном состоянии. Она быстро поняла, что не сможет обеспечить волчонку нужного ухода и условий жизни, и привезла его Седому. Пять месяцев Алексей выхаживал его — у него были серьезные проблемы с ЖКТ.

«Я рад, что Буран сейчас такой, какой он есть: молодой, сильный, красивый, довольный, счастливый, улыбающийся, хулиганистый».

Именно своих «подопечных», как Алексей называет своих животных, он считает своей семьей.

Алексей и Буран Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Молодой волк Буран — любимец экскурсантов Анастасия Дубрава © ИА REGNUM Молодой волк Буран — любимец экскурсантов Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Себя он называет Отцом лосей неспроста. Слушая, с какой теплотой, любовью, заботой он рассказывает о каждом из них, понимаешь, что это не просто слова — обычно так рассказывают любящие и чуткие родители о своих детях. Именно эта любовь в сочетании с наблюдательностью и чувством юмора сделали очень популярным «Инстаграм» Седого, в котором он выкладывает короткие забавные видео и заметки о жизни своих подопечных, о бедах и радостях хутора, делится планами и просит советов и помощи.

Алексей и Бирюза Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

И именно его «Инстаграм» стал своего рода штабом по борьбе с браконьерством. Прогуливающиеся и проезжающие мимо его участка люди с оружием продолжают до сих пор донимать Алексея. До сих пор ему приходится защищать своих подопечных и вести локальные бои — в одиночку и безоружным. Но когда к нему попало видео с задушенной лосихой, он не смог остаться в стороне и сделал все, чтобы наказать виновных. Для многих людей тема браконьерства и жестокости по отношению к животным оказалась болезненной. Ему продолжают присылать материалы, сейчас в работе порядка 30 дел.

«Вот список того, что было сделано совместными усилиями всего за две недели:

Весьегонская лосиха — троим фигурантам предъявлено обвинение. Яна (снимавшая видео) пока осталась в стороне. Будем добиваться привлечения ее к ответственности по закону.

Семье погибшего государственного охотинспектора Виктора Золотарёва — Вере и детям — оказана значительная финансовая помощь.

Для инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова сделано все возможное, чтобы доказать его невиновность и привлечь браконьеров к ответственности. Сейчас по его делу огромный общественный резонанс. Дело поставлено на контроль. Сергей воспрял духом!

Установлены предположительные фигуранты убийства лосихи 23 февраля — «друзья» Марины. Эта женщина разместила в «Инстаграм» видео, где она отмечала праздник 23 февраля расстрелом лосихи — разумеется, вне сезона охоты.

Установлены предположительные фигуранты, которые давили волков в Архангельской области. К сожалению, полиция не нашла в материалах состава преступления, хотя это по крайней мере статья 245 (жестокое обращение с животными) и 274 (незаконное распространение произведений пропагандирующих культ жестокости и насилия), но теперь стражи порядка стараются пресекать подобные действия.

Установлен номер части, к которой относится автомобиль из видео с военнослужащими, жестоко измывавшимися над молодым кабаном в Подмосковье, и материалы переданы в департамент военной контрразведки».

Алексей и Сапфира Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

«Cамая главная наша общая заслуга заключается в том, что многие браконьеры сейчас сидят по домам, и из-за этого животные себя чувствуют в безопасности и имеют возможность продолжить свой род, — говорит Алексей. — После информационной огласки случаи браконьерства по всей России резко уменьшились — порядка 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

У Янтаря, Агата и Сапфиры послеобеденный отдых Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

К сожалению, ответ браконьеров не заставил себя ждать. Алексей считает, что недавнее убийство доверчивого ручного Ромки — это хорошо спланированная акция, месть за его активную деятельность по противодействию браконьерству. И случилось это именно в тот день, когда Отец лосей планировал начать строительство очередного забора — более высокого, более прочного, вокруг большей территории.

«Можно ставить хоть десятиметровый забор — это не изменит ситуацию в корне. Я на хуторе один, у меня нет средств содержать штат охранников. Вокруг меня лес — 47 гектар, на которых я ничего не могу сделать, потому что это Гослесфонд, и по закону я никак не могу его получить, чтобы обезопасить своих лосей. Это замкнутый круг. Чтобы получить лес в аренду, нужно оформить кучу бумаг, но даже если я получу лес в аренду, я не могу его огородить. И грант на забор я не могу получить. Этот забор у меня уже поперек горла — ни мне, ни лосям он не нужен. Он нужен только чтобы защититься от браконьеров. И опять в очередной раз я не успел поставить этот чёртов забор вовремя!» — в голосе Алексея отчаяние, слезы. Он опустошен. В который раз он опять почти готов опустить руки.

Даже в сильный мороз не получится отсидеться дома в тепле Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Но убийцы лосят Седого так до сих пор и не наказаны. И поэтому он будет бороться, пока хватит сил. Но сейчас эта борьба напоминает народную дружину, через сарафанное радио люди находят информацию, юристов, составляют обращения и петиции, помогают охотинспекторам и егерям, передают данные в правоохранительные органы. А сама система противодействия браконьерству не работает.

«Я ничего не могу сделать без официальных полномочий. Я убежден, что необходимо создавать спецподразделение ФСБ по борьбе с браконьерством. Если мне предложат, готов возглавить. Дайте мне полномочия, и с браконьерством будет покончено очень быстро».

Несмотря на трудности и проблемы, Алексей сохраняет чувство юмора Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Но война войной, а обед у лосей по расписанию. Поэтому большую часть времени у Алексея занимает заготовка веточного корма и кормление лосей. Лоси едят ветки и кору (в основном ольхи и ивы), из прикорма — немного моркови и овсянка. Самая младшая, Бирюза, до сих пор питается еще и молоком. Раньше, до войны с браконьерами, лосята паслись сами на земле, принадлежащей Седому, но теперь они находятся на небольшом огороженном участке, на котором для них практически закончилась кормовая база. Поэтому ветки приходится рубить и спиливать на других участках, собирать их в вязанки и привозить и приносить (там, где машина не проходит) лосям. На заготовку одной вязанки, которой хватает на одно кормление, уходит около часа — полутора. Едят лоси шесть раз в день, днем и ночью. Поэтому фактически вся жизнь Алексея сейчас сводится к рубке деревьев, подлежащих вырубке, и заготовке веток. По 10−12 часов в день. Без выходных, без больничных, в дождь, в снег и в сильный мороз. К счастью, есть несколько неравнодушных людей, которые регулярно приезжают 1−2 раза в неделю помогать ему с ветками, но это в основном девушки, большая часть физической нагрузки все равно на Отце лосей. Этого каторжного труда можно было бы вполне избежать, если бы лоси могли сами гулять по всей территории Седого и пастись, как в дикой природе. Поэтому Алексей и принял непростое решение расширить огороженную территорию и засадить ее различными деревьями и кустарником.

Бесконечная заготовка веток Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Основу рациона лосей составляют ветки ивы Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Летом к Отцу Лосей можно было приехать на экскурсию, он свободно пускал людей на территорию хутора, давал посмотреть на своих лосят вблизи. Но после всех вышеописанных событий он принял решение закрыть хутор для всех без исключения посещений. То, что лосята не боялись людей, обернулось трагедией, поэтому ради их безопасности Алексей решил минимизировать их контакты с двуногими. Но к нему на хутор по-прежнему можно приехать на экскурсию, пообщаться с волчонком Бураном, издали посмотреть на самого младшего лосенка Бирюзу, послушать о способах выживания в лесу, научиться разжигать факельный костер, посидеть в шалаше, попить чаю из кипрея, можжевельника и брусники.

Экскурсия на хуторе Седого Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Экскурсия на хуторе Седого Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Так делается факельный костер Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

«Моя мечта — создание первого в России частного заповедника, на территории которого могут находиться различные виды животных, птиц, рыб, а также на территории которого будет восстановлен лес, и сам заповедник будет представлять собой замкнутую систему, в которой существует практически все видовое разнообразие средней полосы России, за исключением волков, рысей и медведей, потому что это крупные хищники и они очень быстро смогут истребить другие виды в целях пропитания», — говорит Седой.

У маленьких лосят очень развит инстинкт следования Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Осуществление этих масштабных планов требует решения множества вопросов.

«Должны произойти определенные системные изменения в законодательстве, т. е. чтобы у нас наконец разрешили создавать частные заповедники или национальные парки. Финансовый вопрос во многом про самообеспечение: уверен, что заповедник может сам себя окупать при создании определенных условий. Физический момент — я больше смотрю в сторону роботизации, потому что человек болеет, либо еще что-то, к тому же к большинству людей я отношусь с недоверием. Поэтому я уверен, что будущее за роботами. Сейчас самое главное, что необходимо сделать в первую очередь — установка забора вокруг большой территории, чтобы обеспечить безопасность животных, установка видеонаблюдения по периметру, плюс создание ветеринарного стационара с оперблоком и карантином для лосят и не только для лосят».

Еще Алексей с горящими глазами рассказывал мне, как было бы здорово, если бы нашелся спонсор проекта по созданию реанимобиля для спасения диких животных. («Может, Илону Маску написать письмо?») Каждый год много лосей погибает от столкновения с автомобилями. Если бы их можно было быстро погрузить в реанимобиль и прямо на месте прооперировать или доставить в ветеринарную клинику, много жизней удалось бы спасти.

Передышка Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Основная проблема — финансовая. Дело в том, что в декабре 2019 года, вскоре после того, как на хуторе Седого появились первые подопечные, благодаря нечистым на руку людям, которых он считал практически друзьями, Алексей лишился своих сбережений, на которые планировал создавать заповедник и экопарк.

«Мне несколько дней буквально нечего было есть, потому что на те немногие деньги, что у меня остались, я покупал морковь для лосей. И только перед самым новым годом я продал местным несколько елок со своего участка и смог купить себе еды».

Алексей с волонтером Варварой, которая регулярно помогает ему с заготовкой веток Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Сейчас Отец лосей и его подопечные живут за счет ренты, которая осталась у него «от прошлой жизни». Живет он (вернее, иногда ночует, потому что очень часто засыпает просто в машине) в маленьком домике, доделать который у него все никак не получается с прошлого лета, потому что с той неспокойной жизнью, что он выбрал, всегда находятся дела более важные и неотложные. В первую очередь подопечные, потом уже он и его потребности. Но Алексей не сдается. «Нет невыполнимых задач» — его любимая фраза. Ему очень некомфортно объявлять сбор средств среди своих подписчиков, но это вынужденная мера, чтобы спасти своих лосят и приблизить реализацию мечты о заповеднике. Конечно, подписчики Отца лосей и в этот раз чем смогут помогут ему и его подопечным, как до этого помогали с забором, с ветками, с лекарствами и много с чем еще, потому что один в поле не воин, даже такой сильный, как он. Но в то же время хочется надеяться, что найдется программа финансирования или грант из государственного или частного фонда, которые помогли бы частному заповеднику Алексея Седого из мечты превратиться в реальность.

Лось Агат Анастасия Дубрава © ИА REGNUM

Помочь заповеднику Седого можно приехав на экскурсию, денежным переводом, стройматериалами, саженцами различных деревьев, прежде всего плодовых, и конечно, ему крайне необходима физическая помощь — в рубке веток, в посадке деревьев, в строительстве забора.