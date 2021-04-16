Ростов-на-Дону, , 12:33 — REGNUM Глава администрации Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко будет временно отстранён от членства в партии «Единая Россия» на время следствия. Такой порядок предусмотрен в политическом объединении, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Членство будет приостановлено на основании устава партии», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону задержаны трое фигурантов уголовного дела, по которому проходит глава администрации Аксайского района. Предполагаемый организатор преступного сообщества до сих пор находится в розыске.

Подробнее читайте в материале: Задержание по высшему разряду: в чём подозревают главу Аксайского района?

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