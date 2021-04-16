Республика Беларусь, , 12:33 — REGNUM Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич выполнил своё обещание и привился российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». произведённой на белорусском предприятии РУП «Белмедпрепараты». Об этом 16 апреля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Он (министр. — Прим. ИА REGNUM) сегодня посетил Минскую инфекционную больницу. Здесь министру была сделана первая прививка вакцины «Спутник V», которая произведена на предприятии РУП «Белмедпрепараты», — уточнили в ведомстве.

По словам министра, «самочувствие нормальное, как после любой другой прививки».

«Вакцина «Спутник V» — идеальна в соотношении качества, безопасности и ценового параметра по сравнению с теми, что сейчас представлены на рынках», — прокомментировал Пиневич.

Также 16 апреля была сделана прививка всем заместителям министра и другим сотрудникам ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля российская вакцина от коронавируса «Спутник V», выпуск которой начался на белорусском предприятии «Белмедпрепараты», была официально одобрена минздравом Белоруссии. Планируется ежемесячно выпускать на белорусском фармацевтическом предприятии до 500 тыс. доз российской вакцины.

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