Москва, , 12:33 — REGNUM Последний недострой АО «СУ-155» в Москве поставлен на кадастровый учёт, сообщили 16 апреля в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Три корпуса проблемного ЖК на Балаклавском проспекте поставлены на кадастровый учёт, рассказали в пресс-службе. Отмечается, что комплекс оказался последним из шести проблемных объектов «СУ-155» в столице.

«Данный объект один из сложных с юридической стороны, так как документы на строительство выдавались еще в 2000-х годах», — рассказал глава управления Игорь Майданов.

Ранее ввели в эксплуатацию долгострой «СУ-155» в районе Северное Чертаново.

В 2020 году в Москве для пострадавших дольщиков ввели в эксплуатацию 34 корпуса.