Тюмень, , 12:32 — REGNUM В Тюменской области под Тобольском горят поля сухой травы. В социальных сетях встревоженные тоболяки делятся ночными фотографиями зарева от пожаров на левом берегу Иртыша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Тюменской области

Всполохи пожаров в ночь на 16 апреля были видны из окон тобольских многоэтажек. Особенно тревожно жителям частного сектора и садовых товариществ, к которым огонь подбирается всё ближе. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщают, что за последние сутки пожарные выезжали на 24 вызова по возгоранию травы, из них четыре выезда — в Тобольске. Горели 20 тыс. кв. метров в районе автодороги Тобольск — Сетово и 10 тыс. кв. м в районе поселка Сумкино.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 15 апреля 2021 года подписал распоряжение «Об установлении пожароопасного сезона в лесах». В нём говорится о необходимости усилить пожарный надзор в лесах, а также обеспечить контроль за пожарной безопасностью в регионе.