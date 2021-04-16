Саратов, , 12:35 — REGNUM В Саратовской области проживает минимум три человека, полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции, чей возраст старше 100 лет. Женщины 1918, 1919 и 1920 годов рождения проживают в Балаковском и Алексеевском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. В целом вакцинацию они перенесли без каких-либо побочных эффектов, сообщает региональный оперативный штаб.

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По состоянию на 16 апреля от коронавирусной инфекции иммунизацию прошли 140 455 человек. За сутки в вакцинации поучаствовали 4046 жителей. Оба компонента препарата получили 93 218 саратовцев. За минувший день завершили вакцинацию 1799 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растут объёмы вакцинации от коронавирусной инфекции. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, увеличивающиеся объёмы вакцинации дают возможность думать, что «в очень ближайшее время ограничения будут сняты».

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