Рязань, , 12:32 — REGNUM В Рязанской области 16 апреля выявлено 50 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 243 пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 27 123 жителей. Выздоровел 25 371 человек, в том числе 77 пациентов выписаны за минувшие сутки.

В больницах в тяжёлом состоянии 30 человек, из них 14 подключены к аппаратам ИВЛ.