Краснодар, , 12:29 — REGNUM В Краснодарском крае сотрудники полиции изъяли из оборота более полтонны красной икры рыб лососевых пород, а также 12 кг чёрной икры рыб осетровых пород. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как уточнили в пресс-службе, ранее в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

В рамках оперативного сопровождения сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно со специалистами Россельхознадзора провели обыски в складских помещениях. Было обнаружено и изъято из незаконного оборота 12 килограммов черной икры рыб осетровых пород и более 500 килограммов красной икры рыб лососевых пород. Весь товар — на общую сумму более двух миллионов рублей — не имел маркировки и информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства.