Москва, , 12:29 — REGNUM Правительство РФ не сумело по настоящему поддержать население в разгар пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал то, что МВФ назвал отличной работу экономического блока правительства РФ.

«Конечно, экономическая политика правительства давно провалилась. Если уже пять-шесть-семь лет устойчиво падают реальные доходы населения, то о каких успехах можно говорить? Успехом политику правительства можно назвать, только если смотреть на ситуацию с точки зрения узкокорыстных интересов верхушки крупного капитала, — сказал Дзарасов. — Значительную часть бремени кризиса сумели переложить на население. Мы переживаем спад. Кто-то скажет, что всему виной пандемия. Но пандемия — это только верхушка айсберга. Наша экономика радикально изменилась в пользу энергосырьевого сектора и упадка обрабатывающей промышленности. И эта черта остается постоянной. И экономическая политика подчинена интересам экспортеров».

Но, как подчеркнул Дзарасов, экономической блок правительства не изменил своей стратегии.

«У нас по-прежнему в загоне производство. И во время пандемии российское правительство не приняло такие меры для смягчения экономических последствий этой пандемии, которые приняли в целом ряде других стран. Например, США, Китай и Западная Европа. Настоящей поддержки населения не было», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рост ВВП России по итогам II квартала 2021 года может составить 5,6%.

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