Москва, 16 апреля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Объёмы вакцинации от коронавируса в России нарастают, привитых уже более 8 млн человек, но снимать ограничения следует с осторожностью. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 16 апреля на заседании коллегии Минздрава РФ.

Government.ru Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова

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По словам Голиковой, с учётом нарастающих темпов вакцинации можно говорить о снятии санитарных ограничений «в какое-то очень ближайшее время». Вместе с тем важно не растерять результаты, достигнутые с большим трудом.

«Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», — сказала вице-премьер.

Голикова предупредила, что в апреле и мае обычно нарастают сезонные инфекции. Теперь к ним может присоединиться и COVID-19. Она добавила также, что на заседании сообщили о 8 млн вакцинированных, но сейчас эта цифра уже «существенно больше».

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