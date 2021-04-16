Москва, , 12:28 — REGNUM Почти треть жителей России (28%) считают, что ДНР и ЛНР должны стать независимыми государствами. Ещё четверть (25%) выступает за то, чтобы республики вошли в состав России, приводит данные «Леевада-центр».

Сторонниками расширенной автономии в составе Украины выступают 16%. За возвращения ДНР и ДНР в состав Украины на общих условиях проголосовали 10% опрошенных.

По мнению 32%, конфликт на Донбассе затянется на многие годы. И, скорее всего, республики войдут в состав России (19%). Считают, что ДНР и ДНР обретут независимость, 12%. Затруднились ответить 22%.

Опрос проведен 25−31 марта 2021 среди 1623 граждан РФ старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Донбассе станет предметом переговоров 19 апреля министров иностранных дел стран ЕС с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщается в заявлении Евросовета.

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