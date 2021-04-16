Париж, , 12:28 — REGNUM Во Франции за 15 апреля от COVID-19 умерли 300 человек. С начала эпидемии вследствие заболевания в стране скончались более 100 тысяч человек. Об этом сообщает Le Point

Всего на 15 апреля от COVID-19 во Франции жертвами эпидемии стали 100 105 человек. Несмотря на усилия по вакцинации, третья волна стала серьёзнее второй, и перспектива открытия магазинов и ресторанов в середине мая становится неопределенной. 15 апреля по всей стране было выявлено 38 045 новых случаев заражения, в реанимациях находится более 5,9 тыс. больных с COVID-19 — это самый высокий уровень с весны 2020 года.

Во Франции, несмотря на неожиданность и опасность первой волны эпидемии (почти 30 тысяч смертей в период с середины марта по середину мая 2020 года), подавляющее большинство смертей от заболевания произошло с конца октября 2020 (более 65 тысяч).

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