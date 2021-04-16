Москва, , 12:37 — REGNUM Ряд элементов государственной аттестации вузов и школ будет изменен. Об этом 16 апреля заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы пришли к выводу, что многие элементы государственной аккредитации нуждаются в изменениях. Мы сформулировали несколько предпосылок, которые, на наш взгляд, являются существенными», — сказал представитель надзорного ведомства.

Чиновник напомнил, что предметом государственной аккредитации является соответствие требованиям государственных стандартам, однако на данный момент необходимо модернизировать контрольные мероприятия таким образом, чтобы повысить качество образования.

«Когда мы говорим аккредитацию, мы говорим о качестве образования, однако стандарты очевидно не про качества, а про условия, содержания, структуру образовательной программы», — подчеркнул Рукавишников.

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