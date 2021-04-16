Орск, Оренбургская область, , 12:27 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд вынес решение о принудительном выселении собственников из квартир, расположенных в аварийном доме, сообщает портал orsk.ru.

Четыре человека отказывались покидать опасное жильё. В реостате администрация пожала иск в суд.

Как ранее сообщало РЕ, январе 20 231 года в городе из-за аварийного состояния многоквартирного дома по Гайскому шоссе в Орске ввели режим ЧС локального характера. Было принято решение о срочном выселении людей из дома, представляющего опасность.

Восемь человек переехали добровольно. Одной семье предоставили номер в гостинице, остальные выбрали другие варианты временного размещения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье объявлен режим ЧС локального характера