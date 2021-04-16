Ставрополь, , 12:25 — REGNUM В Ставропольском крае за последние сутки вновь зафиксировано пять случаев летального исхода от COVID-19. Показатель смертности от этой опасной инфекции не снижается уже четвертый день подряд, сообщили 16 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Общее число скончавшихся от COVID-19 в крае достигло 1293 человек. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана (1428)

Всего на Ставрополье насчитывается 51 853 носителя коронавируса. Из них сумели справиться с болезнью 48 903 человека. На протяжении последних дней число выздоровевших в сутки превышает число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедший день было выявлено 85 новых носителей инфекции, а выздоровели за этот же день 102 пациента.