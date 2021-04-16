Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM Лишение уральского банка «Нейва» лицензии стало проявлением жёсткой политики Центробанка РФ, считают в руководстве «Нейвы».

лОчевидно, регулятор проводит крайне жесткую политику — было только одно предписание в начале текущей недели об ограничении объема операций по продаже иностранной валюты до 2,2 млрд рублей в месяц, которое было исполнено», — сообщили в администрации банка.

Больше никаких предписаний не было, и после этого Центробанк сразу перешёл к отзыву лицензии у банка, утверждают в «Нейве». В учреждении заявляют, что в балансе банка нет «дыр», и с активами организации всё в порядке. Кредитный портфель банка сейчас составляет «чуть больше 1 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Нейву» лишили лицензии за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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