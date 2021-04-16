Тбилиси, , 12:25 — REGNUM В филиал одного из банков в столице Грузии ворвался неизвестный вооруженный человек, который захватил находящихся там людей в заложники. Об этом 16 апреля сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Несколько минут назад стало известно, что в филиал одного из банков в Тбилиси ворвался вооруженный человек и взял людей в заложники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на месте происшествия находятся сотрудники грузинских правоохранительных органов и отмечается, что МВД страны пока не комментировало данную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Красноярском краевом суде был оглашён приговор в отношении Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова, обвиняемых в разбойном нападении на инкассаторов.