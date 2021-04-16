Курумканский район, Бурятия, , 12:23 — REGNUM Директора культурно-досугового и методического центра в Курумканском районе Бурятии заподозрили в превышении полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, с февраля 2020 года в одном из сельских домов культуры района проводили ремонт в рамках нацпроекта. Сумма контрактов составила 3,6 млн рублей. Через несколько месяцев подрядчик отчитался о завершении ремонта, представив документы для оплаты. При этом в них содержались ложные сведения об объёме выполненных работ и использованных материалах.

«В ряде случаев вместо новых строительных материалов использовались старые, бывшие в употреблении; некоторые виды отделочных работ были упрощены для удешевления; под обшивкой здания отсутствовал утеплитель, а также допущены другие нарушения условий контракта», — отметили в ведомстве.

Несмотря на это руководитель центра подписала акты, благодаря чему подрядчик получил деньги по контракту в полном объёме. Нанесённый действиями подозреваемой ущерб оценили в 720 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Против бывшего директора МУП в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело