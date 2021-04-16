Казань, , 12:37 — REGNUM В Татарии, по информации на 16 апреля, подтверждено 19 964 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели 32 жителя, днем ранее — 33 человека. Выздоровели за все время 17 088 пациентов, за сутки выписались 49 человек. За весь период произошли 442 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Новыми жертвами инфекции стали три человека. Активными больными являются на сегодняшний день 2434 пациента, за сутки их число сократилось на 20.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Госпитализация новых инфицированных потребовалась 14 жителям, 18 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 13 носителей вируса, еще пять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, темпы вакцинации от коронавируса в России нарастают, это позволяет говорить о скором снятии санитарных ограничений. При этом важно не растерять то, что достигнуто с большим трудом. Люди расслабились, но инфекция пока не ушла, и ограничительные меры нужно снимать очень осторожно.

Читайте также: Голикова заявила о скором снятии ограничений в РФ