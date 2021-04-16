Москва, , 12:27 — REGNUM Лейбл «Мороз Рекордс» требует более $100 тыс. с Александра Цоя, сына музыканта Виктора Цоя. Об этом 16 апреля пишет издание StarHit.

По данным СМИ, представители «Мороз Рекордс» требуют вернуть переплаченные Александру Цою деньги за использование песен его отца. Дело в том, что компания перевела сыну музыканта всю сумму за десятилетний контракт, а владела правами на творчество Виктора Цоя только шесть лет.

Ранее Александр Цой расторг контракт с музыкальным лейблом из-за, по его мнению, недостаточно больших отчислений. Он обратился в Басманный суд Москвы, чтобы признать договор недействительным.

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