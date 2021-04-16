Томск, , 12:21 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер 16 апреля выступил в городской думе с отчётом о деятельности мэрии в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, депутаты большинством голосов решили не утверждать отчёт.

Таким образом, 16 апреля дума Томска впервые в истории не приняла ежегодный отчёт о работе мэра и администрации.

По словам Ратнера, решение части депутатского корпуса «политически мотивировано»:

«Во многом оно связано с предстоящими в сентябре выборами в региональный и федеральный парламенты».

В то же время, отметил он, прозвучало немало конструктивной критики «в адрес администрации и отдельных её представителей», что будет учтено в дальнейшей работе.

«По Уставу Томска, непринятие отчёта мэра Томска депутатами гордумы не влечёт за собой никаких правовых последствий», — подчеркнули в городской администрации.

По данным местных массмедиа, против принятия отчёта проголосовал 21 депутат из 37-ми, за — 13, остальные воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был отстранён от этой должности в ноябре 2020 года на время расследования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

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