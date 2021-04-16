Тарту, Эстония, , 12:20 — REGNUM Руководство крупнейшего в Прибалтике Тартуского университета TU (Эстония) приняло решение о повышении цен на аренду жилья в студенческих общежитиях. Об этом сообщил err. ee, отметив, что рост с нового учебного года составит 10%.

Свое решение в вузе объяснили тем, что в последний раз подобное происходило в 2017 году, с тех пор цены на аренду жилья в стране резко выросли.

Заведующая кафедрой недвижимости Тартуского университета Хейки Пагель сообщила, что университет получает всего 780 000 евро в год от некоммерческой ассоциации, которая управляет общежитиями. Но эти деньги полностью тратятся на ремонт зданий. По ее словам, пришел черед реновировать общежития, которые не обновлялись 20 лет. На это тоже требуются деньги.

«Затраты на уборку выросли в связи с ростом минимальной оплаты труда. Строительные, ремонтные материалы дорожают. К сожалению, цены не стоят на месте, они растут, не понижаются», — добавила она.

При этом цены в общежитиях университета по-прежнему остаются ниже рыночных, подчеркнули в ТU.