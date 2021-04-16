с.п. Оржица, , 13:07 — REGNUM Полицейские Ленинградской области задержали мужчину, повредившего мемориальную плиту и парковую скамейку в сквере им. В.В. Чугунова в деревне Оржицы Ломоносовского района. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о вандализме в сквере, названном в честь кавалера ордена Мужества Вадима Чугунова поступило в полицию 8 апреля около 18:00 мск. 61-летняя местная жительница рассказала, что неизвестный расколол мемориальную плиту и повредил парковую скамейку в сквере.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в своей квартире в доме, расположенном в деревне Оржицы, был задержан неработающий 33-летний гражданин», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм») и части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.