Ташкент, 16 апреля 2021, 12:18 — REGNUM Одиннадцать сотрудников налоговой инспекции города Алмалыка в Ташкентской области уволены после инцидента с уличными продавцами, сообщили в пресс-службе государственного налогового комитета Узбекистана.
В ведомстве отметили, что среди уволенных оказались три инспектора, которые непосредственно принимали участие в отъеме товаров у продавщиц. Главе налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции Алмалаыка объявлен выговор.
Кроме того, налоговый комитет помог пострадавшим женщинам оформить места в торговом центре и получить кредит. Ранее они занимались незаконной предпринимательской деятельностью на тротуаре.
Ранее в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором налоговые инспекторы силой пытались отнять у продавщиц товар. На ситуацию отреагировал глава государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев.
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