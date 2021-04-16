Ташкент, , 12:18 — REGNUM Одиннадцать сотрудников налоговой инспекции города Алмалыка в Ташкентской области уволены после инцидента с уличными продавцами, сообщили в пресс-службе государственного налогового комитета Узбекистана.

В ведомстве отметили, что среди уволенных оказались три инспектора, которые непосредственно принимали участие в отъеме товаров у продавщиц. Главе налогового управления Ташкентской области и начальнику инспекции Алмалаыка объявлен выговор.

Кроме того, налоговый комитет помог пострадавшим женщинам оформить места в торговом центре и получить кредит. Ранее они занимались незаконной предпринимательской деятельностью на тротуаре.

Ранее в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором налоговые инспекторы силой пытались отнять у продавщиц товар. На ситуацию отреагировал глава государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев.

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