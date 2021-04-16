Анкара, , 12:17 — REGNUM Законодательный запрет на использование криптовалют в Турции в финансовых расчетах, как напрямую, так и через посредников, впервые оформил Центральный банк страны. Соответствующие правила регулирования 16 апреля обнародованы в официальном вестнике турецкого правительства Resmî Gazete.

Уточняется, что данный запрет вступит в силу с 30 апреля нынешнего года и затронет любые операции с криптовалютами в расчетах между частными лицами и организациями. При этом криптовалюты в Турции формально перестанут быть доступным платежным средством для покупки товаров и услуг.

Также в результате данных нововведений официально зарегистрированные и лицензированные финансовые платформы, сервисы и платежные системы в стране, которые работают или имеют возможность работать с криптовалютами, будут лишены права проводить какие-либо расчетные операции с ними.

Вместе с тем, пока не ясно, смогут ли оказывать такого рода услуги вместо данных сервисов ЦБ страны или лицензированные в Турции банки.

Кроме того, указывается, что турецкий Центробанк на данном этапе не намерен обслуживать, гарантировать, регулировать исполнение сделок с криптовалютами, так как такие транзакции несут серьезные риски для договаривающихся сторон, в том числе из-за отсутствия какого-либо эффективного контроля со стороны официальных регуляторов.