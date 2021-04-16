Оренбург, 16 апреля 2021, 12:14 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 78 заражений коронавирусом что на один меньше, чем днем ранее. Новые случаи зафиксированы в 21 муниципальном образовании, сообщает 16 апреля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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С начала пандемии в регионе отмечен 41 331 случай заражения. На 100 тыс. населения приходится 2108,81 факт заболевания.
От коронавирусной инфекции оправились 37 520 оренбуржцев. Скончались 795 пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено пять смертей.
Как ранее сообщал ИА REGNUM, заболеваемость в регионе уменьшается. По этой причине крупнейший COVID-госпиталь Оренбуржья, расположенный на базе областной клинической больницы № 2, переводят из главного корпуса в малый терапевтический корпус.
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