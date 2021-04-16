Ак-Довурак, Тува, , 12:13 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы перед судом предстанет 16-летний школьник, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью одноклассника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло на территории лицея в городе Ак-Довурак.

По данным следствия, утром 4 марта обвиняемый из-за «ранее возникших личных неприязненных отношений» ударил ножом потерпевшего. В результате тот получил колото-резаное ранение грудной клетки.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

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