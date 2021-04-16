Самара, , 12:16 — REGNUM В Самарской области обвинили в получении взятки экс-начальника отдела ГИБДД по Пестравскому району. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела получил от гражданина часть взятки в размере 60 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был обеспечить беспрепятственный проезд грузовиков, которые использовал взяткодатель при перевозке грузов в Пестравском районе.

Следователи считают, что в декабре прошлого года фигурант уголовного дела получил вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-главу бюро МСЭ Самарской области заподозрили в злоупотреблении.