Ставрополь, , 12:12 — REGNUM Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» в 2021 году будет проводиться с рядом новшеств. Первое из них касается даты его проведения — она сдвинута с августа на май, сообщили в организационном комитете форума.

В этом месяце стартуют очные конкурсы для участников-физических лиц. Они будут проводиться до июня в каждом субъекте Северо-Кавказского федерального округа. В августе в рамках форума «Машук-2021» состоится общий конкурс.

Помимо этого, имеется еще одно новшество — теперь в грантовом конкурсе смогут принять участие молодые люди, начиная с 14 лет, ранее необходимо было, чтобы участнику было не менее 18 лет. Всего на «Машуке» в нынешнем году будет распределено в качестве грантов 81,9 млн рублей.

Напомним, в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в форуме «Машук» приняли участие около 4 тыс. человек. Три его смены проводились в онлайн-режиме, последняя — в очном.