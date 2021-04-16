Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки прививку от COVID-19 сделали более девяти тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 апреля.

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 227 434 жителя Ростовской области (+9 115 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили уже 113 594 человека (+ 2 211 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области насчитывается более 2 млн потенциальных участников прививочной кампании. Для желающих открыто более 300 пунктов вакцинации.

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