Москва, 16 апреля 2021, 12:10 — REGNUM В России необходимо развивать телемедицинские консультации и дистанционное наблюдение за пациентами, заявил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он обратился к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава РФ.
По словам Мишустина, важно внедрять в систему здравоохранения цифровые методы, оперативно решая возникающие проблемы, а также повышать качество и доступность медпомощи.
«Телемедицинские консультации, дистанционное наблюдение за амбулаторными пациентами, электронные больничные листы и рецепты позволяют сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для наших людей», — сказал глава правительства.
Мишустин отметил, что для такой работы уже создан целый ряд регистров, в том числе ковид-пациентов и вакцинированных.