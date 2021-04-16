Москва, , 12:10 — REGNUM В России необходимо развивать телемедицинские консультации и дистанционное наблюдение за пациентами, заявил 16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он обратился к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава РФ.

По словам Мишустина, важно внедрять в систему здравоохранения цифровые методы, оперативно решая возникающие проблемы, а также повышать качество и доступность медпомощи.

«Телемедицинские консультации, дистанционное наблюдение за амбулаторными пациентами, электронные больничные листы и рецепты позволяют сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для наших людей», — сказал глава правительства.

Мишустин отметил, что для такой работы уже создан целый ряд регистров, в том числе ковид-пациентов и вакцинированных.