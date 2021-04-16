Москва, , 12:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге начинается работа над фильмом «Авиатор» по одноименной книге Евгения Водолазкина. Контракт на написание сценария заключен с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми («Изображая жертву», «День Д», «Европа-Азия»), известными своими работами с Никитой Михалковым, Иваном Дыховичным, Кириллом Серебренниковым и другими ведущими режиссерами. В работе над сценарием примет участие и сам Евгений Водолазкин, который изначально планировал не включаться в процесс адаптации для большого экрана его оригинального текста. Но после встречи с Пресняковыми писатель изменил свою позицию.

«Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают, — отметил Евгений Водолазкин. — В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь «сопротивляется» экранизации. В таких случаях важно найти ключ. «Авиатор» имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма. Прежде всего, Владимир и Олег Пресняковы — профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык, и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно».

По словам сценаристов Олега и Владимира Пресняковых, работа над сценарием уже началась и закончить основную часть они планируют до начала съемок, которые стартуют в сентябре 2021 года. При этом братья Пресняковы будут активно советоваться с друзьями и коллегами при создании сценария, основанного на таком сложном романе, как «Авиатор», действие которого разворачивается в разные эпохи.

«Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи. Делается это изысканно просто: герой, который уже, однажды, практически, умер, и, вдруг, получил возможность прожить ещё одну жизнь, забрасывается не просто в иную историческую эпоху, — он попадает в реальность, где всякая возможность что-то почувствовать или подумать связана с осознанностью механизма памяти», — рассказали Пресняковы.

Создатели фильма планируют, что он выйдет на широкие экраны во второй половине 2022 года. Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» включён в шорт-листы премий «НОС», «Писатель XXI века» и премии им. Аркадия и Бориса Стругацких, лауреат премий «BookStar-2019», «Клио», «Большая книга».