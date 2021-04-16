Пенза, , 12:36 — REGNUM В России продолжается весенний призыв на военную службу. Из Пензенской области ряды армии пополнят 1249 призывников.

На сборном пункте с 15 апреля формируются две команды, в состав которых войдут призывники из 12 муниципальных образований области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко обратился к новобранцам и пожелал пройти с честью этот трудный, но необходимый этап жизни.

«Вы знаете, что Конституция РФ дает нашим гражданам большие права, но кроме прав есть еще и обязанности, в том числе — долг мужчины перед своим народом, перед нашей великой Родиной — ее защищать» , — отметил он.

Мельниченко добавил, что пензенцы во все времена с честью несли военную службу и новобранцам следует брать пример со своих земляков и старших товарищей.

ИА REGNUM напоминает, показатель годности граждан призывного возраста к военной службе вырос с 2010 года на 10% в России. В 2010—2011 годах показатель годности был 67,7%, на сегодняшний день он составляет 78%. Противопоказания для службы в армии есть лишь у 22% граждан призывного возраста.

Читайте также: В России увеличился показатель годности к военной службе среди призывников