Москва, , 12:12 — REGNUM В рамках модернизации системы высшего образования ключевое внимание должно уделяться финансированию инфраструктуры и материально-технической базы. Об этом 16 апреля заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На первом месте стоит развитие инфраструктуры. Государство задолжало высшему образованию», — сказал Афанасьев.

Недовложения в материальную базу оборачиваются снижением качества образовательной деятельности. Однако на данный момент ситуация начинает исправляться.

«Работа эта активно началась в 2020 году. Впервые были выделены существенные ресурсы на обновление материально-технической базы. В настоящее время по поручению президента РФ формируется программа ремонта общежитий вузов на 10 лет», — заявил замминистра.

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