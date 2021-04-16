Пермь, , 12:06 — REGNUM В Пермском крае выявлено 104 новых заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 53 011 носителей коронавируса.

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В регионе продолжается тенденция спада заболеваемости. На сегодняшний день в больницах лечение получают 668 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 47 806 пермяков.

От коронавирусной инфекции умерли 2069 человек, в том числе 11 человек за последние сутки.

Добавим, регион с начала года получил 168 892 дозы вакцины от COVID-19. Полный курс вакцинации прошел 72 671 человек. Наиболее активно прививаются пожилые жители края.