Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 смертей от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 49 до 88 лет и восемь мужчин в возрасте от 61 года до 85 лет. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали несколькими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 868 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 28 жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса