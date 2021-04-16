Москва, , 12:05 — REGNUM Когда про изменение подходов к социальной поддержке нуждающихся говорит министр финансов России Антон Силуанов, то за этими словами по определению стоит стремление экономии бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявила профессор РЭШ Ирина Денисова. Так она прокомментировала высказывание министра о том, что в правительстве России обсуждают новые подходы к определению категории нуждающихся.

«Этой экономии предполагается достичь за счет уточнения круга получателей пособий. Такие попытки не новы. Время от времени возрождается идея усиления адресности пособий, которые направлены на помощь малоимущим гражданам. Среди наиболее значимых социальных пособий в РФ — пособия семьям с детьми и субсидии на оплату ЖКХ. Непосредственно пособия по бедности в России существуют, но круг их получателей очень малочисленный, — сказала Денисова. — Международный опыт и опыт России свидетельствуют, однако, о том, что категориальный принцип назначения пособия (когда на пособия имеют право определенные категории граждан, например семьи с тремя и более детьми), не дает 100% результата с точки зрения адресности».

Как пояснила Денисова, эти пособия будут получать те семьи, которые сочтут допустимым для себя обратиться за таким социальным пособием, по сути, пособием по бедности.

«Но по сравнению с альтернативой — пособием, назначаемым по критерию нуждаемости, — категориальный подход намного проще и, значит, дешевле с точки зрения администрирования, — уточнила она. — Минфин, видимо, надеется, что цифровая эпоха позволит изменить соотношение издержек администрирования и результативности адресных пособий. Жизнь покажет. К сожалению, это будет очередной (и вполне вписывающийся в логику развития нашей страны) шаг в сторону противопоставления государства, которое не доверяет гражданам и все больше и больше проверяет их, и граждан, которые всё больше и больше отделяют себя от государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что на сегодняшний день уже есть критерии определения нуждающихся людей, и придумывать что-то новое не нужно.

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