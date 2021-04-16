Минск, , 12:12 — REGNUM Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, возбуждённое против белорусского музыканта Тимы Белорусских, начал рассматривать суд Московского района Минска. Об этом сообщает 16 апреля агентство БелТА.

Тимофея Морозова, которого знают как Тиму Белорусских, обвиняют в приобретении, употреблении и хранении запрещённых веществ. Его знакомого обвиняют в перевозке и хранении наркотиков.

По данным Следственного комитета Белоруссии, молодые люди через интернет купили более 1,96 грамма гашиша. Часть наркотика они употребили в игровом клубе в Минске. Также у музыканта нашли более 0,03 грамма амфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, Тима Белорусских и его знакомый признали вину. Музыканта на время следствия выпустили под залог, его знакомый арестован. В качестве наказания их могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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