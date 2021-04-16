Брянск, , 12:06 — REGNUM Почти 91 тысяча человек привита от COVID-19 в Брянской области. Вакцинация осуществляется в 33 медицинских организациях и 10 мобильных пунктах, сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства региона.

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План вакцинации взрослого населения в Брянской области составляет около 580 тысяч человек, или 60%. Сделали прививки уже почти 91 тысяча жителей. В общей сложности регион получил 135 772 дозы вакцины «Спутник V», на складе осталось 14,8 тысячи доз. Вакцинация проводится в 33 медицинских организациях, выездную работа проводят 10 мобильных пунктов, два из которых расположены в торговых центрах Брянска.

Показатель заболеваемости COVID-19 в Брянской области составляет 50,7 на 100 тыс. населения.