Липецк, , 12:03 — REGNUM В Липецкой области 16 апреля подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего на территории региона было выявлено 28 тыс. 890 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 25 тыс. 620 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 90 — за последние сутки.

595 человек скончались.